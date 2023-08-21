قائد الجيش عرض الأوضاع مع وفد نيابي والتقى وفدا من أهالي بلدة الكحالة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد.



وأكد النواب دعمهم للجيش منوهين بـ"أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023".



كما شددوا على "أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان".