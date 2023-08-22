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صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
2023-08-22 | 05:50
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صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته
صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته
فجر تاريخ 23-07-2023، عثر على جثة المواطن (م. ش. من مواليد عام 1999، لبناني) على أوتوستراد الشماع في صيدا، وتبين بعد المتابعة أن سيارة رباعية الدفع نوع "BMWx5" لون فضي صدمته ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي تحرياتها المكثفة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات، تم الإشتباه بالمدعو: - ق. ب. (من مواليد عام1997، لبناني) وتم التأكد من أنه كان يسهر في المحلة ذاتها ليلة حصول الحادث.
وعلى إثر ذلك، قامت دورية من مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بمداهمة منزله في مدينة صيدا وأوقفته.
وبالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالحادث، إعترف أنه صدم الضحية بسيارته ومن ثم لاذ بالفرار.
وأودع الموقوف مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقه عملًا بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
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قوى الأمن
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