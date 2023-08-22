الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته

أمن وقضاء
2023-08-22 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته

صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته

فجر تاريخ 23-07-2023، عثر على جثة المواطن (م. ش. من مواليد عام 1999، لبناني) على أوتوستراد الشماع في صيدا، وتبين بعد المتابعة أن سيارة رباعية الدفع نوع "BMWx5" لون فضي صدمته ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي تحرياتها المكثفة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات، تم الإشتباه بالمدعو: - ق. ب. (من مواليد عام1997، لبناني) وتم التأكد من أنه كان يسهر في المحلة ذاتها ليلة حصول الحادث.

وعلى إثر ذلك، قامت دورية من مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بمداهمة منزله في مدينة صيدا وأوقفته.

وبالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالحادث، إعترف أنه صدم الضحية بسيارته ومن ثم لاذ بالفرار.

وأودع الموقوف مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقه عملًا بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

صيدا

LBCI التالي
إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو
وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:23

قوى الأمن: توقيف معنف زوجته وابنته القاصر في حولا

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-19

توقيف مواطن في بلدة الهرمل لارتكابه جرائم مختلفة من بينها إطلاق النار على عنصر في قوى الأمن الداخلي

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-19

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
صحف اليوم
2023-08-18

منصوري طلب في لقائه مع بخاري مساندة مالية للقوى الأمنية والعسكرية (النهار)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:36

إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-21

قائد الجيش عرض الأوضاع مع وفد نيابي والتقى وفدا من أهالي بلدة الكحالة

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-21

ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:39

شقير: خبر تأمين فرق أمنية لحماية مبان في سوليدير مفبرك لغايات في نفس يعقوب

LBCI
اقتصاد
05:53

وزارة المالية: لا علم للوزارة ولا للوزير بحادث الطبيبة اللبنانية في سيريلنكا..ولم يتصل بهما أحد لتأمين نقلها الى لبنان

LBCI
رياضة
10:46

بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-20

طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

‎اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:08

التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة

LBCI
أخبار لبنان
13:03

مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..

LBCI
أخبار لبنان
13:01

إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:38

بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود

LBCI
خبر عاجل
02:21

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
رياضة
10:46

بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)

LBCI
منوعات
10:03

"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!

LBCI
منوعات
16:13

أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:48

لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)

LBCI
منوعات
11:01

خلال حملها في شهرها التاسع... شاحن الهاتف أنهى حياتها؟!

LBCI
منوعات
10:00

قتل زوجته وابنته البالغة 3 سنوات... وعلى بُعد كيلومترات عُثر على جثته معلقة على شجرة: إليكم ما حدث!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More