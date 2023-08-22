الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عويدات أعد مطالعة تتعلق بتقربر ألفاريز ومارسال وقرر إحالة نسخة عنها إلى هذه الجهات...
أمن وقضاء
2023-08-22 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عويدات أعد مطالعة تتعلق بتقربر ألفاريز ومارسال وقرر إحالة نسخة عنها إلى هذه الجهات...
عويدات أعد مطالعة تتعلق بتقربر ألفاريز ومارسال وقرر إحالة نسخة عنها إلى هذه الجهات...
أعد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مطالعة تتعلق بالتقربر الجنائي التمهيدي لشركة ألفاريز ومارسال وقرر إحالة نسخة عنها إلى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن صلاحيته وإختصاصه واتخاذ ما يرونه مناسبًا.
وقرر عويدات تبليغ نسخة عنها إلى كل من مجلس النواب بواسطة وزير العدل وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي للإطلاع.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مدعي عام التمييز
القاضي غسان عويدات
التالي
أمن الدولة تصادر بضائع إسرائيلية في السوق اللبنانية
إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو
السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:24
توقيف مواطن لإطلاقه النار خلال حفل زفاف وتسببه بمقتل أحد المواطنين
أمن وقضاء
08:24
توقيف مواطن لإطلاقه النار خلال حفل زفاف وتسببه بمقتل أحد المواطنين
0
أمن وقضاء
08:03
أمن الدولة تصادر بضائع إسرائيلية في السوق اللبنانية
أمن وقضاء
08:03
أمن الدولة تصادر بضائع إسرائيلية في السوق اللبنانية
0
أمن وقضاء
06:36
إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو
أمن وقضاء
06:36
إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو
0
أمن وقضاء
05:50
صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
05:50
صدم أحد الأشخاص في صيدا تحت جنح الظلام وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار ومفرزة إستقصاء الجنوب كشفت هويته وأوقفته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-21
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
منوعات
2023-08-21
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
0
فنّ
2023-08-18
فجر السعيد تسخر من انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: "ماحد قالكم تضايقوني"
فنّ
2023-08-18
فجر السعيد تسخر من انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: "ماحد قالكم تضايقوني"
0
أخبار لبنان
2023-08-16
كهرباء لبنان: توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل
أخبار لبنان
2023-08-16
كهرباء لبنان: توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل
0
عالم الطبخ
2023-07-10
وصفة سريعة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... هكذا أعدّ طبق "شيش برك" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-10
وصفة سريعة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... هكذا أعدّ طبق "شيش برك" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:56
العنزي: مسقط ستظل في قلبي وعقلي
أخبار دولية
07:56
العنزي: مسقط ستظل في قلبي وعقلي
0
أخبار لبنان
07:53
دريان التقى مخزومي... ماذا بحثا؟
أخبار لبنان
07:53
دريان التقى مخزومي... ماذا بحثا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
أيامٌ قليلة تفصلنا عن بدء عملية الحفر في البئر رقم 9
تقارير نشرة الاخبار
07:46
أيامٌ قليلة تفصلنا عن بدء عملية الحفر في البئر رقم 9
0
رياضة
14:05
اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم
رياضة
14:05
اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
0
أخبار لبنان
13:14
ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟
أخبار لبنان
13:14
ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:21
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:21
إرتفاع بأسعار المحروقات
2
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
3
خبر عاجل
07:42
نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!
خبر عاجل
07:42
نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!
4
خبر عاجل
08:02
وزير الطاقة: عملية الحفر في البلوك رقم ٩ ستبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي
خبر عاجل
08:02
وزير الطاقة: عملية الحفر في البلوك رقم ٩ ستبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي
5
منوعات
16:13
أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
منوعات
16:13
أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
6
منوعات
07:12
ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)
منوعات
07:12
ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)
7
منوعات
14:48
لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)
منوعات
14:48
لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)
8
منوعات
11:01
خلال حملها في شهرها التاسع... شاحن الهاتف أنهى حياتها؟!
منوعات
11:01
خلال حملها في شهرها التاسع... شاحن الهاتف أنهى حياتها؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More