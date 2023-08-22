عويدات أعد مطالعة تتعلق بتقربر ألفاريز ومارسال وقرر إحالة نسخة عنها إلى هذه الجهات...

أعد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مطالعة تتعلق بالتقربر الجنائي التمهيدي لشركة ألفاريز ومارسال وقرر إحالة نسخة عنها إلى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن صلاحيته وإختصاصه واتخاذ ما يرونه مناسبًا.وقرر عويدات تبليغ نسخة عنها إلى كل من مجلس النواب بواسطة وزير العدل وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي للإطلاع.