توقيف مواطن لإطلاقه النار خلال حفل زفاف وتسببه بمقتل أحد المواطنين

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 21 /8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في جرد مشمش - عكار المواطن (ع.د.) لإقدامه على إطلاق النار خلال حفل زفاف في منطقة أبي سمراء - طرابلس بتاريخ 19 /8 /2023، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.



وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.