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مخابرات الجيش استمعت الى افادات 4 شبان من الكحالة

أمن وقضاء
2023-08-22 | 12:26
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مخابرات الجيش استمعت الى افادات 4 شبان من الكحالة
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مخابرات الجيش استمعت الى افادات 4 شبان من الكحالة

في ملف حادثة الكحالة، استمعت مخابرات الجيش في اليرزة الى افادات 4 شبان من الكحالة بصفة شهود برفقة فريق من المحامين وتم تركهم بسند اقامة بعد مخابرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. 

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