مخابرات الجيش استمعت الى افادات 4 شبان من الكحالة

في ملف حادثة الكحالة، استمعت مخابرات الجيش في اليرزة الى افادات 4 شبان من الكحالة بصفة شهود برفقة فريق من المحامين وتم تركهم بسند اقامة بعد مخابرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.