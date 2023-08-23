إنقاذ شاب سوري سقط في غرفة مصعد في "مرج علي"

إنقاذ شاب سوري سقط في غرفة مصعد في "مرج علي"



إنتشل فريق من جمعية "التنمية للحياة والسلام" - عانوت ومجموعة من شبان داريا وشحيم في محلة مرج علي في خراج بلدة شحيم شابًا سوريًا كان سقط في غرفة المصعد قيد الإنشاء في إحدى الورش التي يعمل فيها، وقد تم وضعه على حمالة ومن ثم رفعه بواسطة الحبال وهو على قيد الحياة، بعدها نقل إلى المستشفى المركزي في مزبود للمعالجة.



وقد أفيد بأن وضعه مستقر وأنه تعرض لإصابات غير خطرة.