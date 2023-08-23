زحمة سير على أوتوستراد جبيل بسبب إحتراق سيارة

زحمة سير على أوتوستراد جبيل بسبب إحتراق سيارة

إندلعت النيران في سيارة على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل في منطقة نهر ابراهيم، ما تسبب بزحمة سير خانقة.













