إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية



في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.