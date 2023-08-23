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وزير الدفاع اطلع من قائد الجيش على ظروف سقوط المروحية العسكرية
أمن وقضاء
2023-08-23 | 15:50
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وزير الدفاع اطلع من قائد الجيش على ظروف سقوط المروحية العسكرية
وزير الدفاع: استشهاد الضابطين الطيارين خسارة كبيرة ليس للجيش فحسب بل للوطن بأكمله
أعرب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم عن ألمه باستشهاد النقيب الطيار جوزف حنا والملازم أول الطيار ريشار صعب على اثر سقوط الطوافة التي كانت تقلهما في منطقة حمانا، متمنيا الشفاء العاجل للمعاون محمد صيدح الذي أصيب في الحادثة.
وقال الوزير سليم: "مرة جديدة يهوي نسران من نسور الجو اللبناني في حادثة أليمة وكأن قدر الجيش أن يستمر في تقديم الشهداء على مذبح الوطن حماية للاستقرار والسلم الاهلي ووفاء للقسم الذي يردده العسكريون ويلتزمونه حتى الشهادة".
وأضاف: "ان استشهاد الضابطين الطيارين خسارة كبيرة ليس للجيش فحسب بل للوطن بأكمله الذي فقد بطلين من خيرة ابطاله في سلاح الجو اللبناني الذي سبق ان قدم شهداء في ميادين الشرف انضموا الى قافلة الشهداء الذين يعتز لبنان بهم".
وكان الوزير سليم اطلع من قائد الجيش العماد جوزاف عون على ظروف سقوط المروحية العسكرية، مقدماً له التعازي باستشهاد الطيارين، وتكثيف التحقيق لمعرفة اسباب هذا الحادث المؤلم.
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