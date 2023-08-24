الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المجموعة الخاصة في أمن الدولة توقف مروجاً للمخدرات

أمن وقضاء
2023-08-24 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المجموعة الخاصة في أمن الدولة توقف مروجاً للمخدرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المجموعة الخاصة في أمن الدولة توقف مروجاً للمخدرات

المجموعة الخاصة في أمن الدولة توقف مروجاً للمخدرات

بعد الرّصد والاستقصاءات، أوقفت دوريّة من المجموعة الخاصّة في أمن الدّولة المدعوّ (م. أ. ص.)، بجرم تعاطي المخدّرات وترويجها، في محلّة صبرا والطريق الجديدة والمدينة الرياضيّة، وعُثر بحوزته على كمّيّة منها، وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق لجهة تعاطي المخدّرات وترويجها، والقيام بأعمال سلب بقوّة السّلاح. 

وبنتيجة التحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه وأُودِعَ القضاء المختصّ.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

المجموعة الخاصة

أمن الدولة

مخدرات

LBCI التالي
شعبة المعلومات توقف في القبّة الرأس المدبّر لعمليات سرقة كابلات كهربائية من أدما
اللواء عثمان لـ"الشرق الوسط": نحذّر من انعكاس السياسة على الأمن والاستقرار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-08-14

تاجر مخدرات في قبضة القوة الضاربة في أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-11

أمن الدولة توقف مروجًا للمخدرات في كفرشيما

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-05

مروجا مخدرات ينشطان في طريق المطار في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-24

المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية توقف والد وابنه يستخدمان شقة في سد البوشرية لتجارة المخدرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:49

حريق في خراج بلدة العاقورة (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
03:34

الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب

LBCI
أمن وقضاء
03:20

شعبة المعلومات توقف في القبّة الرأس المدبّر لعمليات سرقة كابلات كهربائية من أدما

LBCI
صحف اليوم
00:11

اللواء عثمان لـ"الشرق الوسط": نحذّر من انعكاس السياسة على الأمن والاستقرار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:31

إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-30

في مشهد مخيف... تشابك بحبال مظلته بعد أن قفز في الهواء وهذا مصيره! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI

LBCI
منوعات
2023-07-04

لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بشرى سارة لموظفي القطاع العام…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة: "الداء في الدواء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد تقرير الـLBCI عن وجود لبنة وجبنة غير مطابقة للمواصفات في الشمال... وزارة الإقتصاد وأمن الدولة تقفلان معملين في زغرتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

توزيع عويدات لتقرير التدقيق الجنائي على أكثر من جهة قضائية... تمييع للتحقيق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

هل فعلًا بات لبنان ملاذًا آمنًا للمطلوبين للعدالة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

السويداء… عودة إلى عام ٢٠١١؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في جوهانسبرغ... دعوات إلى إحترام عالم متعدد الأقطاب والوقوف بوجه هيمنة الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لعبة السلم والثعبان لم تسلم من مقص الرقابة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:40

معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين

LBCI
خبر عاجل
13:52

تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
خبر عاجل
13:16

أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بشرى سارة لموظفي القطاع العام…

LBCI
أمن وقضاء
16:33

تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟

LBCI
أمن وقضاء
14:15

تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...

LBCI
فنّ
07:29

نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)

LBCI
منوعات
15:00

جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More