المجموعة الخاصة في أمن الدولة توقف مروجاً للمخدرات

بعد الرّصد والاستقصاءات، أوقفت دوريّة من المجموعة الخاصّة في أمن الدّولة المدعوّ (م. أ. ص.)، بجرم تعاطي المخدّرات وترويجها، في محلّة صبرا والطريق الجديدة والمدينة الرياضيّة، وعُثر بحوزته على كمّيّة منها، وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق لجهة تعاطي المخدّرات وترويجها، والقيام بأعمال سلب بقوّة السّلاح.وبنتيجة التحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه وأُودِعَ القضاء المختصّ.