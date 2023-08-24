شعبة المعلومات توقف في القبّة الرأس المدبّر لعمليات سرقة كابلات كهربائية من أدما

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 1-8-2023، أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية من محلّة أدما ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع من نوع "رانج روفر" لون أسود.



وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى ج. ن. (من مواليد عام 1997، لبناني) وبتاريخ 9-8-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة القبّة - طرابلس.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عملية سرقة الأسلاك الكهربائية من محلّة أدما على متن الـ "رانج روفر" الذي استأجره لهذه الغاية.



وحجزت السيّارة عدليّاً، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.