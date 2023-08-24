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الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب

أمن وقضاء
2023-08-24 | 03:34
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الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب
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الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب

الأمن العام يحذر المواطنين من إستخدام التطبيقات عشوائيًا: تطبيق Momondo مقره في تل أبيب

حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر إستخدام التطبيقات بشكل عشوائي من دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها.

وطلبت منهم عدم تتبع صفحات إلكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها خاصة تطبيق Momondo العائد لمكتب مقره في تل أبيب.
 

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