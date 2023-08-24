حريق في خراج بلدة العاقورة (صورة)

اندلع حريق في خراج بلدة العاقورة، في مكان يصعب على عناصر الاطفاء الوصول اليه.



وتوجهت الى المكان سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.