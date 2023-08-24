التحقيقات تتواصل في حادثة تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في حمانا.. اليكم آخر المستجدات

تتواصل التحقيقات في حادثة تحطم طوافةٍ تابعةٍ للقواتِ الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيرانٍ تدريبي ، الامر الذي أدى الى استشهاد ضابطين وإصابة رتيب.اليكم آخر المستجدات..