القاضي رمضان أقفل محل "حلويات الشاطىء" بالشمع الأحمر

القاضي رمضان أقفل محل "حلويات الشاطىء" بالشمع الأحمر

بناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم ختم محل "حلويات الشاطىء" في صور بالشمع الأحمر لعدم توفر الشروط الصحية فيه ولاستخدامه مواد أولية منتهية الصلاحية ووجود كمية كبيرة من الحشرات في داخله، وذلك في إطار المحافظة على السلامة العامة وصحة المواطن.