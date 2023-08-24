العثور على ثلاث جثث متحللة باللباس العسكري اثناء دفن احد ابناء بلدة مدوخا - قضاء راشيا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام انه اثناء مراسم دفن احد المواطنين من أبناء بلدة مدوخا - قضاء راشيا الوادي وخلال مواراته في مدافن العائلة، تم العثور على ثلاث جثث متحللة باللباس العسكري مع أسلحتهم الفردية.



وحضرت على الفور الادلة الجنائية والاجهزة الامنية للتحقق من الجثث .



وافاد الاهالي ان الجثث تعود لمقاتلين فلسطينيين قتلوا خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي ابان اجتياحه لبنان عام 1982.