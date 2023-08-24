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قائد الجيش استقبل الدويهي ومسعد وسكاف
أمن وقضاء
2023-08-24 | 08:57
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قائد الجيش استقبل الدويهي ومسعد وسكاف
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النواب ميشال الدويهي وشربل مسعد وغسان السكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، وقدموا تعازيهم باستشهاد الضابطين الطيارين متمنين الشفاء العاجل للرتيب الجريح.
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