قائد الجيش عاد المعاون الجريح أحمد صيدح في مستشفى أوتيل ديو

قائد الجيش عاد المعاون الجريح أحمد صيدح في مستشفى أوتيل ديو



عاد قائد الجيش العماد جوزيف عون في مستشفى أوتيل ديو المعاون الجريح أحمد صيدح الذي أصيب في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، واطلع على وضعه الصحي منوهًا بشجاعته في أداء مهمته ومتمنيًا له الشفاء العاجل.