توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية بمؤازرة مديرية المخابرات في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك، أوقِف 8 لبنانيين وسوري واحد بتاريخَي 24و25/ 8/ 2023 لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.