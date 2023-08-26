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دهم وكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة

أمن وقضاء
2023-08-26 | 05:32
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دهم وكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة
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دهم وكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة

فجر السبت الواقع فيه 26-8-2023، دهمت دوريّات من أمن الدّولة  أسواق الخُضَر والفواكه في مختلف المحافظات اللبنانيّة، برفقة موظّفين من وزارة الزراعة، وتمّ ضبط كمّيّات من الفواكه والخُضَر المهرّبة، في سوق سنّ الفيل في جبل لبنان، وسوق المدينة الرياضيّة في بيروت، وبناءً على إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم، تمّ استدعاء التجّار الذين صودرت المنتوجات المهرّبة في محلّاتهم، وبعد التحقيق معهم، تُركوا بسندات إقامة بعد توقيعهم تعهّداً بعدم استقبال أّي منتوجات من دون التثبّت من مصادرها القانونيّة المعروفة.

مصدرٌ في أمن الدّولة صرّح، أنّ الحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة لمؤازرة وزارة الزراعة في مكافحة التهريب، أتت على خلفيّة الصّرخة التي أطلقها المزارعون في مختلف المناطق اللبنانيّة، لعدم تمكّنهم من تصريف منتوجاتهم، في ظلّ ظروف قاسية جدّاً يمرّون بها مع كلّ اللبنانيّين، وتابع المصدر أنّ حملة المديريّة مستمرّة، وبتوقيتٍ تحدّده هي، للنزول إلى أيّ سوق في أيّ منطقة لبنانيّة، كلّما توافرت معطياتٌ جدّيّة لديها. 

كما صدر بيان عن  وزارة الزراعة بقيام فرق لديها بالكشف على اسواق الجملة للخضار والفاكهة على مختلف الاراضي اللبنانية بمؤازرة ضباط وعناصر من امن الدولة وإشارة القضاء المختص. واستهدفت الجولة اسواقاً في عكار والشمال وبعلبك وزحلة والنبطية والسوق المركزي للخضار في بيروت. 

وبنتيجة هذه الحملة التي ستستمر حفاظاً على منتجاتنا، وصيانة للواقع الزراعي، ودعماً للمزارعين، تبين وجود انواع من الفواكه والخضار غير لبنانية المنشأ، تم مصادرتها واودعت القضاء المختص. 

إن وزارة الزراعة تؤكد متابعتها لهذا الملف الذي يحتاج جهداً مشتركا مع القوى الامنية والجمركية والقضائية، وإنها إذ تشكر كل الكوادر في الوزارة والمديريات المختصة الذين يعملون بكل طاقاتهم في سبيل الحفاظ على قطاعنا الزراعي وصموده، فإنها تشكر جهود رجال امن الدولة والقضاء الذي يواكب كل التفصيل في هذا الملف وغيره من الملفات.

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