الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير يوم غد على أوتوستراد المتن السريع بمناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائيّة
أمن وقضاء
2023-08-26 | 11:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير يوم غد على أوتوستراد المتن السريع بمناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائيّة
تدابير سير يوم غد على أوتوستراد المتن السريع بمناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائيّة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، أن "الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية ينظِّم ما بين الساعة 7،30 والساعة 10،00 من يوم الأحد 27/08/2023 "سباق كأس الأخوين زادوريان لعام 2023"، انطلاقًا من مفرق الرويسات- نهر الموت وصولًا إلى مفرق بعبدات، والعودة الى نقطة الإنطلاق ذهابًا وإيابًا".
كما أعلنت أنها "ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التالية: منع المرور على أوتوستراد المتن السريع، وعلى المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق في الأوقات المذكورة أعلاه، وتحويل السير على الطرقات الفرعيّة المجاورة، على أن يُعاد فتحها بعد مرور آخر المتسابقين عليها".
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتها، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين، ومنعًا للازدحام".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
تدابير سير
أوتوستراد المتن السريع
التالي
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
إقفال معمل للحلويات في منطقة القليلة عُثر قي مخازنه وثلّاجاته على حشرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-08-01
أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع
أمن وقضاء
2023-08-01
أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع
0
أمن وقضاء
2023-08-18
تدابير سير في وسط بيروت على المسالك البحرية من الزيتونة باي حتى البيال
أمن وقضاء
2023-08-18
تدابير سير في وسط بيروت على المسالك البحرية من الزيتونة باي حتى البيال
0
امن وقضاء
2023-08-11
قوى الأمن: تدابير سير في جزين اعتبارًا من الغد لمواكبة الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء
امن وقضاء
2023-08-11
قوى الأمن: تدابير سير في جزين اعتبارًا من الغد لمواكبة الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء
0
خبر عاجل
2023-08-11
تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
خبر عاجل
2023-08-11
تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:32
دهم وكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة
أمن وقضاء
05:32
دهم وكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة
0
أمن وقضاء
05:27
توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك
أمن وقضاء
05:27
توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك
0
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
0
أمن وقضاء
2023-08-25
إقفال معمل للحلويات في منطقة القليلة عُثر قي مخازنه وثلّاجاته على حشرات
أمن وقضاء
2023-08-25
إقفال معمل للحلويات في منطقة القليلة عُثر قي مخازنه وثلّاجاته على حشرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-18
خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين بعد اجبارهما على تعاطي الكحول والمخدرات!
منوعات
2023-08-18
خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين بعد اجبارهما على تعاطي الكحول والمخدرات!
0
فنّ
2023-08-21
الوجه الآخر لنادين نسيب نجيم... ملكة الباستا في المطبخ! (صور)
فنّ
2023-08-21
الوجه الآخر لنادين نسيب نجيم... ملكة الباستا في المطبخ! (صور)
0
منوعات
2023-08-05
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
منوعات
2023-08-05
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
0
فنّ
2023-08-18
وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!
فنّ
2023-08-18
وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لأول مرّة في وزارة المال : شباب متطوعون ينجزون ملفات متراكمة منذ سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لأول مرّة في وزارة المال : شباب متطوعون ينجزون ملفات متراكمة منذ سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الاستاذ طلال سلمان يعود الى بلدته شمسطار وهذه المرة في مشواره الاخير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الاستاذ طلال سلمان يعود الى بلدته شمسطار وهذه المرة في مشواره الاخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لليوم السابع الانظار تتجه الى السويداء جنوب سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لليوم السابع الانظار تتجه الى السويداء جنوب سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
2
منوعات
05:55
في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!
منوعات
05:55
في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!
3
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
4
فنّ
06:05
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
فنّ
06:05
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
5
رياضة
06:44
اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
06:44
اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة
6
صحف اليوم
00:27
الأزمة تنعش "التابوت الوطني" (الاخبار)
صحف اليوم
00:27
الأزمة تنعش "التابوت الوطني" (الاخبار)
7
أخبار لبنان
06:41
ارتفاع عدد حالات الصفيرة أو مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي
أخبار لبنان
06:41
ارتفاع عدد حالات الصفيرة أو مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي
8
فنّ
06:16
"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)
فنّ
06:16
"تسونامي بشري" في حفل هيفاء وهبي الضخم بمصر.. الآلاف تفاعلوا مع محبوبة الجماهير! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More