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الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة بريتال
أمن وقضاء
2023-08-27 | 09:53
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الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة بريتال
الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة بريتال
اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، أنه بتاريخ 27/8/2023، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وأوقفت المواطنَين (م.م) المطلوب لإطلاقه النار على دورية للجيش، و(ب.م.) لحيازته بندقية نوع كلاشنكوف، وضبطت عددًا من البنادق وأعتدة عسكرية وذخائر حربية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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