إخماد حريق في العقيبة

إخماد حريق في العقيبة

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة حريقًا إندلع مساء اليوم وأتى على مساحات من الأشجار الحرجية والأعشاب في بلدة العقيبة الكسروانية.



