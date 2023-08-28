عملية دهم وتوقيف 13 شخصًا لتورطهم في إشكال عائلي تخلّله إطلاق نار

على أثر إشكال عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة الفاعور ـــ البقاع، نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية وأوقفت 7 مواطنين وسوريَّيْن، كما دهمت منازل متورطين في الإشكال وأوقفت 4 مواطنين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.