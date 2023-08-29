سرقة معدات كهربائية وتجيهزات من ملحمة في الغازية

قام مجهولون بسرقة معدات كهربائية وتجيهزات من "ملحمة السندس" في الغازية.وحضرت إلى المكان دورية من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقًا بالحادثة، وباشرت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة والبصمات لمعرفة السارقين.