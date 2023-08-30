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لص محتويات السيارات في سوق المرج البقاعية في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-08-30 | 04:07
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لص محتويات السيارات في سوق المرج البقاعية في قبضة شعبة المعلومات
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لص محتويات السيارات في سوق المرج البقاعية في قبضة شعبة المعلومات

لص محتويات السيارات في سوق المرج البقاعية في قبضة شعبة المعلومات

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل السيارات المركونة بالقرب من السوق الشعبي في بلدة المرج - البقاع الغربي من قبل شخص مجهول الهوية، كلفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد الفاعل والعمل على توقيفه.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي أجرتها الشعبة توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:
- ع. ر. ل. (مواليد عام 2005، لبناني).

وبتاريخ 28/08/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دورياتها من توقيفه، بالجرم المشهود في البلدة المذكورة، أثناء قيامه بسرقة محتويات إحدى السيارات.

وبتفتيشه، ضبط بحوزته مفاتيح يستخدمها لفتح السيارات وسرقة محتوياتها، و"مفكان"، ووكالة سوق، ورخصة سوق، أقدم على سرقتها بتاريخه.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات المركونة بالقرب من السوق الشعبي في المرج مستخدمًا المفاتيح التي ضبطت بحوزته. كما اعترف أنه يقوم بتحويل المبالغ المالية التي تنتج عن عمليات السرقة إلى شقيقه المتواجد في تركيا عبر مكاتب تحويل الأموال.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

لص

سوق المرج

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