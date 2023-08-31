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قطر تعلن تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار
أمن وقضاء
2023-08-31 | 09:32
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قطر تعلن تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار
أعلنت دولة قطر تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار، وذلك في إطار دعم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة.
وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هذه الهبة الكريمة مثمنًا وقوف بلاده إلى جانب المؤسسة العسكرية، وتوفيرها مختلف أشكال الدعم للعسكريين، بخاصة الهبة المالية التي قدمتها أخيراً لمساعدتهم على الصمود في وجه الصعوبات المعيشية.
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