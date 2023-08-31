تعميم صورة المفقود خضر بسام سليمان... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: خضر بسام سليمان (من مواليد عام 1990، عرب رحل).



الذي غادر بتاريخ 24-8-2023، منزله الكائن في بلدة كفرشلان البياض - قضاء المنية، ولم يعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الإتصال بفصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.