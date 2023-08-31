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الجيش: توقيف مواطنَين في بلدة مشتل الزراعة - عكار لارتكابهما جرائم متعددة

أمن وقضاء
2023-08-31 | 14:34
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الجيش: توقيف مواطنَين في بلدة مشتل الزراعة - عكار لارتكابهما جرائم متعددة
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الجيش: توقيف مواطنَين في بلدة مشتل الزراعة - عكار لارتكابهما جرائم متعددة

الجيش: توقيف مواطنَين في بلدة مشتل الزراعة - عكار لارتكابهما جرائم متعددة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 30/8/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشتل الزراعة - عكار المواطنَين (ف.ك.) المطلوب لإطلاقه النار باتجاه منازل وسيارات في بلدة ببنين، و(ي.د.) لمشاركته في تهريب أشخاص عبر البحر. ضُبط في حوزتهما سلاحان حربيان، وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.

وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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