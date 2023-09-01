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عصابة أقدمت على العديد من عمليات سرقة من مناطق شمالية عدة.. ومفرزة استقصاء الشمال توقف أحد افرادها

أمن وقضاء
2023-09-01 | 05:22
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عصابة أقدمت على العديد من عمليات سرقة من مناطق شمالية عدة.. ومفرزة استقصاء الشمال توقف أحد افرادها
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عصابة أقدمت على العديد من عمليات سرقة من مناطق شمالية عدة.. ومفرزة استقصاء الشمال توقف أحد افرادها

عصابة أقدمت على العديد من عمليات سرقة من مناطق شمالية عدة..

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم.

وبتاريخ 21-8-2023، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن عصابة تنشط في سرقة الدراجات الآلية و"التوك توك" في عدة مناطق في الشمال وبخاصة في البترون، حيث حصلت بتاريخ 8-8-2023 عملية سرقة "توك توك" من البلدة المذكورة.

وعلى الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت عناصر هذه المفرزة الى تحديد مكان المركبة الآلية التي سرقت وذلك داخل مخيم البداوي.

بتاريخ 21-8-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، استدرجت عناصر المفرزة متورطَين في عملية السرقة وشراء المسروق وتمكنت من توقيفهما على متن "التوك توك" المسروق في محلة جبل محسن، وهما كل من:

س. ج. (مواليد عام 1984، فلسطيني سوري)
ف. ي. (مواليد عام 1976، فلسطيني سوري)

وباستماعهما، اعترفا بشراء "التوك توك" بمبلغ /800/ دولار أميركي وهم على معرفة بأنه مسروق وبأنهما عملا على تغيير شكله الخارجي، كما صرّح الأول بانه يقوم بالعمل مع العصابة لجهة شراء المسروقات منهم وتصريفها داخل مخيم البداوي.

كذلك وبتاريخ 24-8-2023، أسفرت عمليات الرصد والتعقب عن توقيف أحد أفراد العصابة، ويدعى م. ع. ح. (مواليد عام 1993، فلسطيني) وضبط بحوزته بيان قيد لبناني كان قد سرقه من محلة عيون السمك.

وقد أفاد انه قام بالاشتراك مع آخرين، على سرقة "التوك توك" من محلة البترون. كذلك، اعترف بقيامهم بعمليات سرقة دراجات آلية و"توك توك" وسيارات نوع "مرسيدس" قديمة العهد من عدة مناطق ضمن محافظة الشمال.

كما تبيّن أن (ف. ي.) و(م. ع. ح.) مطلوبين للقضاء بموجب خلاصتي حكم.

وسلم "التوك توك" الى فصيلة البترون لإجراء المقتضى القانوني، وأودع الموقوفون القضاء المختص بناء على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 

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