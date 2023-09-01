غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

قوى الأمن تُعمِّم صورة مفقودة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: زينب مالك العوطة (من مواليد عام 2000، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 2-8-2023، منزلها الزوجي، الكائن في محلّة الشّيّاح، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.