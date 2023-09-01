إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا

إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا



سمع منذ بعض الوقت دوي إنفجار كبير في صيدا قبالة مستشفى الراعي تبين أنه ناجم عن إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.