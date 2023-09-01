إخماد حريقين في نهر إبراهيم وحراجل

أخمدت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني حريقًا إندلع بعد ظهر اليوم وأتى على مساحات من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة نهر إبراهيم.وأخمدت عناصر الإطفاء حريقًا آخر أتى على مساحات من الأعشاب اليابسة في بلدة حراجل - كسروان.