القاصر ميكاييلا غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: ميكاييلا أحمد مرسل (مواليد عام 2006، لبنانيّة) التّي غادرت بتاريخ 30-8-2023، منزل ذويها الكائن في بلدة سعدنايل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.