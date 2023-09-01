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القاصر ميكاييلا غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئاً؟
أمن وقضاء
2023-09-01 | 12:41
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القاصر ميكاييلا غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئاً؟
عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: ميكاييلا أحمد مرسل (مواليد عام 2006، لبنانيّة) التّي غادرت بتاريخ 30-8-2023، منزل ذويها الكائن في بلدة سعدنايل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
ميكاييلا أحمد مرسل
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