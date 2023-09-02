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دوي إنفجارين فجرًا في مخيم عين الحلوة ولا إصابات

دوي إنفجارين فجرًا في مخيم عين الحلوة ولا إصابات



سمع فجر اليوم دوي إنفجارين في مخيم عين الحلوة تبين أنهما ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء، ولم يفد عن وقوع إصابات.