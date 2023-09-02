قوى الأمن: توقيف شخصين من أفراد عصابة سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان

قوى الأمن: توقيف شخصين من أفراد عصابة سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان



في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، كلفت شعبة المعلومات بتكثيف دورياتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد المتورطين بها وتوقيفهم.



وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الدراجات الآلية من مناطق بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى منطقة الشمال.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم: ع. ق. (مواليد العام 1996، سوري)، ح. د. (مواليد العام 1995، لبناني)، بتاريخ 15-08-2023. وبعد مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آلية في محلة التل، حيث عملت على نصب كمين محكم أدى إلى توقيفهما وضبط الدراجة الآلية التي تبين أنها مسروقة. وبتفتيشهما والدراجة، تم ضبط أدوات تستخدم في السرقة، وقفازات نايلون، وهاتفين خلويين.



كما أنه وبالتحقيق معهما، إعترف الأول بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من 60 عملية سرقة دراجة آلية من مناطق بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى طرابلس وتسليمها للثاني الذي يقوم بدوره بتسليمها لشخص آخر لقاء مبالغ مالية، واعترف الثاني بما نسب إليه.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.