قوى الأمن: توقيف سوري بجرم سرقة وحيازة مخدرات وإقامة غير شرعية

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة إستقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة قب الياس.وبنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من تحديد مكانه وتوقيفه في سهل البلدة، ويدعى أ. خ (مواليد عام 2001، سوري)، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة. وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة، كما تبين أن إقامته غير شرعية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.