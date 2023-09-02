بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية

أفادت المحامية رلى دايخ وكيلة حوراء مالك والدة الطفلة دنيا بلحص التي تابعت ملفها مع مجموعة من المحامين بأن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان اوقف والد الطفلة المدعو ع.بلحص وزوجته ت.مرزوق بعدما ثبت لديه من خلال التحقيق الذي اجراه مخفر المخيمات في فصيلة صور معهما اقدامهما على الاعتداء بالضرب المبرح على الطفلة دنيا.



هذا وتبين عند طلب النشرة العدلية للمدعى عليه بلحص وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم تعاطي المخدرات.



مع الاشارة الى أن القاضي رمضان كان قد حرّك دعوى الحق العام بحق الأب وقام بفتح محضر فوري على اثر شيوع خبر الاعتداء على الطفلة في الاعلام.