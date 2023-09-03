توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس

توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس

بتاريخ 3/9/2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس المواطنين (م.ص.) و(ط.ص.) لإطلاقهما النار في الهواء. وأثناء التوقيف، حاول المواطنان الفرار من الدورية وأقدما على إطلاق النار باتجاهها، فرد عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة (م.ص.) ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وضبط في حوزتهما سلاح حربي.



وسلم الموقوفان إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.