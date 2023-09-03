إخماد حرائق في حرار والتليل العكاريتين

إخماد حرائق في حرار والتليل العكاريتين



إندلع حريق في خراج بلدة حرار العكارية إلتهم أعشابًا يابسة وامتد بفعل الرياح ليطاول أشجارًا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.



وقد هرع على الفور عناصر الدفاع المدني في المنطقة إلى مكان الحريق وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة، ومن ثم تبريده خوفًا من إشتعاله مجددًا.



كما اندلع حريقا أعشاب في بلدة التليل العكارية عمل عناصر الدفاع المدني في المنطقة على إخمادهما وتبريدهما منعًا لاشتعالهما مجددًا بسبب سرعة الرياح.