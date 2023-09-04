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الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

أمن وقضاء
2023-09-04 | 04:05
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الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
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الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

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