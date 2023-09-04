العثور على جثة مواطن فقد على ضفاف نهر الجاهلية

العثور على جثة مواطن فقد على ضفاف نهر الجاهلية

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في من العثور على جثة مواطن كان قد أبلغ عن فقدانه مساء أمس على ضفاف نهر الجاهلية.



وكان قد ورد إتصال عند الساعة ٢١:٣٠ من مساء أمس الواقع في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ إلى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني أفاد عن اختفاء شاب كان متواجدًا على ضفاف الجاهلية - الشوف وفقد أثره، فتوجه على الفور عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز المجاورة إلى الموقع المذكور وتقسموا إلى مجموعات لإجراء مسح شامل لتلك البقعة الجغرافية برًا وداخل النهر.



وقد واصلوا عمليات المسح البري عبر السير على ضفاف النهر وصولًا إلى مصبه إلى أن تم العثور عليه عند الساعة ٠٨:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٩/٠٤.