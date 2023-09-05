قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية من مناطق في جبل لبنان

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية من مناطق في جبل لبنان



نتيجة للتحريات والإستقصاءات المكثفة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توافرت لديها معلومات عن قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.



وعلى الأثر باشرت إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: م ، ف ، ق (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني).



وبتاريخ 31-8-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دورياتها بكمين محكم في محلة الجناح. وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مناطق مختلفة في جبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدرات.



وقد أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.