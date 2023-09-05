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محضرا ضبط في حق ملحمتين في عنقون لمخالفتها شروط النظافة
أمن وقضاء
2023-09-05 | 07:55
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محضرا ضبط في حق ملحمتين في عنقون لمخالفتها شروط النظافة
محضرا ضبط في حق ملحمتين في عنقون لمخالفتها شروط النظافة
سجل مفتشو مصلحة الإقتصاد في الجنوب إثر جولة لهم بمؤازرة جهاز أمن الدولة مكتب الزهراني في المؤسسات في بلدة عنقون مخالفتين في ملحمتين، الأولى لعدم توافر شروط النظافة الصحية حفاظًا على سلامة الغذاء، والثانية بسبب بيع لحوم مبردة دون الإعلان عنها وعدم توافر شروط النظافة. ونظم بنتيجتها محضرا ضبط بحقهما.
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مفتشو مصلحة الإقتصاد
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