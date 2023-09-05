وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام

عثر مساء اليوم على السيدة "ف.م"، وهي عمة وزير الداخلية بسام مولوي، جثة داخل منزلها في طرابلس.



وبحسب ما جرى تناقله، فقد مضى على وفاتها عدة ايام، ومن المرجح أن تكون حالة الوفاة طبيعية بإنتظار تقرير الطبيب الشرعي.