الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل ومناطق أخرى

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 7 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة طائرات تابعة للقوات الجوية.



لذا، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.



كذلك، أفادت قيادة الجيش بأن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 5، 6، 7، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27 و28 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.



كما أعلنت أن "وحدة من الجيش، ستقوم اعتبارًا من 4 /9 /2023 ولغاية 25 /9 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.



كذلك، ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش.