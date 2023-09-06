العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان

العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان

وجد ظهر اليوم المواطن أ.م في العقد الثالث من العمر من بلدة غوسطا - كسروان جثة داخل سيارة رباعية الدفع نوع شيروكي من دون لوحات مصابًا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد وجدت إلى جانبه قرب تمثال القديس شربل في بلدة فاريا - كسروان.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.