العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل

العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل



عثر اليوم على جثة سوري وزوجته الحامل في غرفة نومهم في مجمع سياحي في منطقة جبيل مذبوحين.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.



وتجدر الإشارة إلى أن الزوج يعمل في المجمع وهناك حرس على مدى 24 ساعة متواصلة.



واعتبر عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" مروان ملحمة في بيان أن "الجريمة الثأرية التي وقعت في جبيل اليوم تظهر صوابية موقفنا من النزوح السوري وخطره الأمني والإقتصادي على لبنان".



ورأى أن "هذه الطريقة الداعشية المستخدمة من قبل النازحين السوريين لا تشبه قيمنا وتتطلب من السلطات الرسمية ومن المواطنين اللبنانيين إتخاذ خطوات حازمة لمواجهتها وللتصدي لموجة النزوح الجديدة التي يتعرض لها لبنان وهي الأخطر منذ العام 2012".

