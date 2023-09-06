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إخماد سلسلة حرائق في بلدات عكارية إلتهمت أشجارًا حرجية ومثمرة

أمن وقضاء
2023-09-06 | 11:04
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إخماد سلسلة حرائق في بلدات عكارية إلتهمت أشجارًا حرجية ومثمرة
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إخماد سلسلة حرائق في بلدات عكارية إلتهمت أشجارًا حرجية ومثمرة

إخماد سلسلة حرائق في بلدات عكارية إلتهمت أشجارًا حرجية ومثمرة

أخمد عناصر الدفاع المدني سلسلة حرائق نشبت في عدد من البلدات العكارية كالآتي: 
- خراج بلدة عندقت، حيث التهمت النار أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية
- خراج بلدة القرقف، وقد أتى الحريق على الأعشاب اليابسة وأشجار حرجية وأخرى مثمرة
- خراج بلدة بلانة الحيصة، وطالت النيران أعشابًا يابسة وأشجارًا من السرو والليمون وحقلًا من القصب
- خراج بلدة البيرة حيث أتى الحريق على أعشاب يابسة وأشجار حرجية وحقل من القصب
- خراج بلدة فنيدق، والتهمت النار أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية. 

وقد عمل عناصر الدفاع المدني كل ضمن نطاقه على تبريد المساحة التي احترقت خوفًا من تجدد إشتعالها بسبب سرعة الرياح.

كما أخمد العناصر حريقًا داخل منزل في بلدة تل حياة أتى على كافة محتويات المنزل. واقتصرت الأضرار على الماديات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

حرائق

عكار

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