الدفاع المدني أخمد حريقين في بلدتي بيت الحوش وببنين

الدفاع المدني أخمد حريقين في بلدتي بيت الحوش وببنين



إندلع حريق في خراج بلدة بيت الحوش العكارية إلتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا مثمرة مختلفة.



كما شب حريق في خراج بلدة ببنين العكارية أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة والأشجار المثمرة.



وعمل عناصر الدفاع المدني على تطويق الحريقين وإخمادهما وتبريدهما تحسبًا من إشتعالهما مجددًا.